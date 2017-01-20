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Запуск военного спутника GEO 3 в США перенесен на сутки
Технологии

Запуск военного спутника GEO 3 в США перенесен на сутки

Сегодня 5:41
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Запуск военного спутника GEO 3 в США перенесен на сутки

Вашингтон, 20 января. Старт ракеты-носителя Atlas V, которая должна была вывести на орбиту спутник слежения ВВС США GEO 3, был отложен из-за появления в районе запуска самолета.

Старт ракеты-носителя должен был состояться 20 января с космодрома на мысе Канаверал в США. Однако пуск был отложен на 30 минут из-за вывяленной проблемы с сенсорами. Когда неполадку устранили, центр управления полетами обнаружил в зоне безопасности самолет. Пуск ракеты был отложен на сутки, в следующий раз GEO 3 попытаются вывести на орбиту 21 января.

Сообщается, что спутник GEO 3 должен стать частью инфракрасной системы слежения SBIRS. В задачи системы входит обнаружение пуска баллистических ракет, определение их траектории и боевых частей и указание целей для средств перехвата.

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Алексей Громов
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