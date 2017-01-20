Обама переложил на Конгресс вину за невыполненное обещание по  Гуантанамо

Вашингтон, 20 января. Уходящий президент США Барак Обама заявил, что закрыть тюрьму Гуантанамо на Кубе ему помешало политическое противостояние в Конгрессе. Об этом сообщает The Independent.

При этом Обама отметил заслуги собственной администрации. Глава Белого дома видит их в существенном сокращении количества заключенных, которые содержатся в Гуантанамо.

Обама отметил, что изначально закрытие тюрьмы поддерживали обе главные партии США. Однако затем политическое противостояние подорвало единство мнений в данном вопросе, пишет Газета.ru.

Ранее Барак Обама попрощался с народом Соединенных Штатов, написав ему письмо.