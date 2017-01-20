Стали известны обстоятельства причины гибели ребенка в Приморском крае

Артем (Приморский край), 20 января. В Приморском крае специалистами регионального СУ СК России начата доследственная проверка по факту смерти пятилетнего мальчика в городе Артем.

По предварительным данным, причиной гибели ребенка, а также госпитализации трех человек, стало средство от отравления тараканов, которые были разложены по всему дому и при взаимодействии с кислородом превратились в порошок.

По всей видимости, члены семьи надышались парами отравы: в итоге 33-летний глава семьи, его 32-летняя жена и 12-летний сын были госпитализированы в больницу, а младший ребенок погиб. Ответы на вопросы даст судебно-медицинская экспертиза.

Местные власти опубликовали предупреждение, в котором рекомендуют жителям не покупать сомнительного производства отравляющие вещества и использовать их с большой осторожностью.

