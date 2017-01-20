Шойгу дал поручение обновить авиапарк МО РФ, отказавшись от Ту-154 и Ил-62М

Москва, 20 января. Сергей Шойгу дал поручение изучить возможность замены пассажирских самолетов в парке министерства обороны России на новые отечественные аналоги.

Как пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на свои источники, близкие к оборонному ведомству, замене подлежат лайнеры Ту-134, Ту-154 и Ил-62М. Вопрос был поднят министром обороны в связи со случившейся авиакатастрофой 25 декабря 2016 года над Черным морем.

По сообщениям из министерства промышленности и торговли России, запросов из Минобороны пока что не поступало, но в случае их появления в ведомстве готовы произвести и поставить самолеты Ту-214, Ту-204СМ, Ил-96-300 и SSJ100.

