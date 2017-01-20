Жители ЛНР отметили праздник Богоявления в Луганске

Луганск, 20 января. Жители Луганской народной республики масштабно отпраздновали Крещение в Луганске. В рамках праздника прошли народные гуляния, при этом луганчане охотно погружались в холодную воду.
Крещенские купания прошли в озере, известном под названием «Восьмерка». Свою лепту в празднование внесли представители народной милиции, предлагавшие кулеши и горячий чай.
Кроме того, мероприятие посетили министры ЛНР и глава администрации.
Ранее сообщалось о праздновании Крещения в прифронтовом районе Донбасса.