Жители ЛНР отметили праздник Богоявления в Луганске

Луганск, 20 января. Жители Луганской народной республики масштабно отпраздновали Крещение в Луганске. В рамках праздника прошли народные гуляния, при этом луганчане охотно погружались в холодную воду.

Крещенские купания прошли в озере, известном под названием «Восьмерка». Свою лепту в празднование внесли представители народной милиции, предлагавшие кулеши и горячий чай.

Кроме того, мероприятие посетили министры ЛНР и глава администрации.

Ранее сообщалось о праздновании Крещения в прифронтовом районе Донбасса.