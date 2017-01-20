Ученые узнали, когда и как появилась любовь

Москва, 20 января. Любовь мужчины к женщине могла развитья из заставляющего отца защищать своих детей инстинкта. К такому выводу пришли изучавшие поведение обезьян и дельфинов ученые.

В рамках исследования было изучено поведение млекопитающих, которые по умственным способностям находятся наиболее близко к человеку: обезьян и дельфинов. Из особенностей их родительских отношений ученые пришли к выводу, что любовь самца к самке, а позже мужчины к женщине могла возникнуть из родительского инстинкта, заставляющего отца защищать своих детей от агрессивно настроенных представителей своего же вида. В процессе эволюции инстинкт претерпел значительные изменения и послужил основой для появления современных романтических чувств.

Теорию ученых также подтвердили данные о работе человеческого мозга. Оказалось что в состоянии влюбленности у представителей нашего вида остаются активными те же участки головного мозга, которые в обычное время отвечают за родительский инстинкт.