Голливуд VS Трамп: актеры выступили на митинге против нового президента США

Нью-Йорк, 20 января. Звезды Голливуда Роберт Де Ниро, Марк Руффало, Алекс Болдуин, а также скандальный режиссер Майкл Мур и певица Шер стали участниками митинга протеста в Нью-Йорке.

Знаменитости из Голливуда, а также звезды эстрады в числе несколько тысяч простых смертных американцев выступали против вступления в должность нового президента США.

К слову, акция протеста проходила в непосредственной близости от Trump Tower, однако Дональд Трамп не услышал глас народа, так как уже отбыл в Вашингтон, где готовится приступить к новым для себя обязанностям.

Кроме того, в митинге против без нескольких часов президента США выступил и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, который заявил, выступая перед толпой, что «это не конец, это только начало».

