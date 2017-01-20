В ДНР сообщили подробности о личности задержанного ВСУ гражданина России

20 Января 2017 05:01 47

Донецк, 20 января. Задержанный ВСУ гражданин России был уволен из вооруженных сил ДНР в 2016 году, его показания сомнительны и могли быть получены под пытками. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Басурин сообщил, что похищенный украинскими спецслужбами гражданин России Евгений Шаталов был уволен из вооруженных сил ДНР в декабре 2016 года. Причиной увольнения послужили грубые нарушения воинской дисциплины, нарушение контракта и употребление алкогольных напитков.

Кроме того, заместитель командующего оперативным командованием ДНР отметил, что показания Шаталова не вызывают доверия и могли быть даны под мерами физического принуждения и воздействием психотропных веществ.