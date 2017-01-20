Телескоп ALMA позволил заглянуть внутрь пятен на Солнце

Гархинг (Германия), 20 января. Возможности новейшего микроволнового телескопа ALMA позволили астрономам практически заглянуть внутрь Солнца. Об этом сообщает РИА Новости.

Высококачественные снимки небесного светила, сделанные при помощи телескопа, позволят ученым Европейской южной обсерватории предсказывать образование солнечных бурь, а также исследовать структуру солнечных пятен.

Кроме того, возможности уникального оборудования позволяют как бы заглянуть внутрь Солнца, то есть вести наблюдения «послойно». Это, как считают исследователи, вероятно, позволит найти ответ, почему на светиле зарождаются пятна.

К слову, чтобы получить фото звезды, ученые сделали гигантскую работу по тонкой перенастройке антенн телескопа ALMA, чтобы они не сгорали во время наблюдений, как не раз было ранее.

