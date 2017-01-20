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Политика

Песков рассказал о хакерских атаках на Россию из США, Германии и Великобритании

20 Января 2017 04:39
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Песков рассказал о хакерских атаках на Россию из США, Германии и Великобритании

Москва, 20 января. Песков рассказал о ежедневных кибератаках на Россию, в том числе из США, Великобритании и Германии и причастности к ним спецслужб некоторых государств.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на Россию ежедневно совершается большое количество хакерских атак, в том числе из таких стран как США, Великобритания и Германия.

«Неужели вы думаете, что это с большой долей вероятности это означает, что эти атаки на наши электронные системы поддерживаются правительствами в Вашингтоне, в Лондоне или Берлине?», — цитирует слова Дмитрия Пескова «Газета.ru».

На риторический вопрос, пресс-секретарь президента ответил отрицательно. Тем не менее, Песков отметил, что имеются данные о возможной причастности к кибератакам на Россию спецслужб некоторых стран.

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