Песков рассказал о хакерских атаках на Россию из США, Германии и Великобритании

20 Января 2017 04:39 55

Москва, 20 января. Песков рассказал о ежедневных кибератаках на Россию, в том числе из США, Великобритании и Германии и причастности к ним спецслужб некоторых государств.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на Россию ежедневно совершается большое количество хакерских атак, в том числе из таких стран как США, Великобритания и Германия.

«Неужели вы думаете, что это с большой долей вероятности это означает, что эти атаки на наши электронные системы поддерживаются правительствами в Вашингтоне, в Лондоне или Берлине?», — цитирует слова Дмитрия Пескова «Газета.ru».

На риторический вопрос, пресс-секретарь президента ответил отрицательно. Тем не менее, Песков отметил, что имеются данные о возможной причастности к кибератакам на Россию спецслужб некоторых стран.