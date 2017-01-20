Сирия новости 20 января 7.00: ВКС РФ прикрывают САА в Хомсе, саперы САА приступили к разминированию Хазмары в Восточной Гуте

Сирия, 20 января. ВКС РФ прикрывают САА в Хомсе, саперы САА приступили к разминированию Хазмары в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

За минувшие сутки мониторинговая группа Российского центра по примирению враждующих сторон в САР зафиксировала 6 случаев нарушения режима прекращения огня, из них 5 — в провинции Латакия, 1 — в провинции Хама. За этот же период представители Турции в САР зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня: 4 — в провинции Дамаск, 4 — в провинции Алеппо, 3 — в провинции Хама и 1 — в провинции Идлиб.

В то же время представители России подтвердили только четыре случая из перечня нарушений режима прекращения огня, зарегистрированных представителями Турции в совместной российско-турецкой комиссии по нарушениям режима прекращения огня в САР.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте САА продолжила наступление на позиции террористической группировки «Джейш аль-Ислам*****». В четверг подразделения САА вошли в город Хазмара после того, как террористы были полностью выбиты из города. Последние очаги сопротивления террористов были подавлены бойцами САА утром минувшего дня — несколько боевиков были уничтожены в ходе короткого боя.

Саперы САА приступили к обезвреживанию мин на территории освобожденного города. Дальнейшие наступательные действия САА направлены на освобождение от террористов населенного пункта Нашибия.

Провинция Алеппо

Самолеты ВВС коалиции атаковали военный тренировочный центр группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***» в населенном пункте Шейх Салма на востоке провинции. Данные о количестве уничтоженных террористов в ходе этого авианалета разнятся: коалиция сообщает о 60 уничтоженных террористах, в социальных сетях говорится о 50 ликвидированных боевиках группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***»

В результате атаки беспилотника коалиции, возглавляемой США, в сельских районах на востоке провинции ликвидированы 3 боевика группировки «Нур аль-Дин иль-Зенки».

Провинция Хомс

В то время как ИГ* пытается сконцентрировать свои силы в провинции Дейр эз-Зор, у САА появилась возможность добиться успеха на поле боя в районе военного аэродрома Т-4. Под прикрытием самолетов ВКС РФ правительственным силам удалось освободить от террористов значительную территорию в окрестностях города Аль-Каръятен, расположенного к югу от аэропорта.

СМИ, лояльные по отношению к боевым отрядам движения «Хезболлы», сообщили о гибели под Пальмирой одного из командиров «Хезболлы», погибшего в бою с террористами ИГ*.

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ* в городе Аль-Маядин и Саило в сельской местности на востоке провинции. Данные о результатах авиатаки уточняются.

Провинция Ракка

Террористы ИГ атаковали центр безопасности YPG в городе Сувейдиа, расположенном к востоку от города Ракка. По поступающим сообщениям, в результате атаки террористов погибли 3 курдских бойца, раненых, как сообщается, значительное количество.

Как считают военные специалисты, если продвижение правительственных сил на юго-востоке провинции Алеппо будет проходить по плану, САА удастся перейти административную границу провинции Ракка - впервые за последний год. Для решения этой задачи САА необходимо освободить от террористов ИГ равнину Маскана и ее окрестности.

Сообщается о массированной атаке террористов ИГ* на город Махмудли на востоке провинции. По поступающим сообщениям, в рядах бойцов SDF ****есть значительное число раненых.

Провинция Хама

В социальных сетях сообщают о попытке покушения на одного из командиров в городе Мухрада. Судя по публикуемой информации, Саймон Альвакил остался жив.

Ирак

Иракская армия штурмует район Аль-Араби на севере Мосула, о количестве погибших и раненных с обеих сторон в настоящее время информации нет.