Сирия новости 20 января 7.00: ВКС РФ прикрывают САА в Хомсе, саперы САА приступили к разминированию Хазмары в Восточной Гуте

Сирия, 20 января. ВКС РФ прикрывают САА в Хомсе, саперы САА приступили к разминированию Хазмары в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
За минувшие сутки мониторинговая группа Российского центра по примирению враждующих сторон в САР зафиксировала 6 случаев нарушения режима прекращения огня, из них 5 — в провинции Латакия, 1 — в провинции Хама. За этот же период представители Турции в САР зафиксировали 12 нарушений режима прекращения огня: 4 — в провинции Дамаск, 4 — в провинции Алеппо, 3 — в провинции Хама и 1 — в провинции Идлиб.
В то же время представители России подтвердили только четыре случая из перечня нарушений режима прекращения огня, зарегистрированных представителями Турции в совместной российско-турецкой комиссии по нарушениям режима прекращения огня в САР.
В Восточной Гуте САА продолжила наступление на позиции террористической группировки «Джейш аль-Ислам*****». В четверг подразделения САА вошли в город Хазмара после того, как террористы были полностью выбиты из города. Последние очаги сопротивления террористов были подавлены бойцами САА утром минувшего дня — несколько боевиков были уничтожены в ходе короткого боя.
Саперы САА приступили к обезвреживанию мин на территории освобожденного города. Дальнейшие наступательные действия САА направлены на освобождение от террористов населенного пункта Нашибия.
Самолеты ВВС коалиции атаковали военный тренировочный центр группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***» в населенном пункте Шейх Салма на востоке провинции. Данные о количестве уничтоженных террористов в ходе этого авианалета разнятся: коалиция сообщает о 60 уничтоженных террористах, в социальных сетях говорится о 50 ликвидированных боевиках группировки «Джебхат Фатх аш-Шам***»
В результате атаки беспилотника коалиции, возглавляемой США, в сельских районах на востоке провинции ликвидированы 3 боевика группировки «Нур аль-Дин иль-Зенки».
В то время как ИГ* пытается сконцентрировать свои силы в провинции Дейр эз-Зор, у САА появилась возможность добиться успеха на поле боя в районе военного аэродрома Т-4. Под прикрытием самолетов ВКС РФ правительственным силам удалось освободить от террористов значительную территорию в окрестностях города Аль-Каръятен, расположенного к югу от аэропорта.
СМИ, лояльные по отношению к боевым отрядам движения «Хезболлы», сообщили о гибели под Пальмирой одного из командиров «Хезболлы», погибшего в бою с террористами ИГ*.
ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГ* в городе Аль-Маядин и Саило в сельской местности на востоке провинции. Данные о результатах авиатаки уточняются.
Террористы ИГ атаковали центр безопасности YPG в городе Сувейдиа, расположенном к востоку от города Ракка. По поступающим сообщениям, в результате атаки террористов погибли 3 курдских бойца, раненых, как сообщается, значительное количество.
Как считают военные специалисты, если продвижение правительственных сил на юго-востоке провинции Алеппо будет проходить по плану, САА удастся перейти административную границу провинции Ракка - впервые за последний год. Для решения этой задачи САА необходимо освободить от террористов ИГ равнину Маскана и ее окрестности.
Сообщается о массированной атаке террористов ИГ* на город Махмудли на востоке провинции. По поступающим сообщениям, в рядах бойцов SDF ****есть значительное число раненых.
В социальных сетях сообщают о попытке покушения на одного из командиров в городе Мухрада. Судя по публикуемой информации, Саймон Альвакил остался жив.
Иракская армия штурмует район Аль-Араби на севере Мосула, о количестве погибших и раненных с обеих сторон в настоящее время информации нет.