С головой в работу: Трамп подпишет первые указы в день инаугурации

Вашингтон, 20 января. Дональд Трамп намерен не откладывать президентские дела в долгий ящик и подписать первые указы уже в день инаугурации. Об этом сообщает агентство Reuters.

В первые часы после вступления в должность президента Соединенных Штатов Америки республиканец намерен подписать документы, которые касаются строительства стены на границе с Мексикой и ограничения миграции.

Также уже 20 января 2017 года Трамп намерен начать отменять некоторые указы его предшественника Обамы, а в субботу наведаться с визитом в центральный офис Центрального разведывательного управления.

Как уточняет неназванный источник агентства, в общей сложности для 45-го президентства США уже подготовили к подписи порядка 200 указов, и самые важные из них Дональд Трамп подпишет в первые дни президенства.

