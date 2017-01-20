Экипажи кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморье готовятся к выходам в море

Владивосток, 20 января. Экипажи надводных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) на Камчатке и в Приморье приступили к подготовке к выходу в море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

По словам Матвеева, в рамках учений будут отработаны самостоятельное выполнение боевых задач, противодиверсионная оборона, борьба за живучесть судна.

Успешность выполнения поставленных задач оценивают флагманские специалисты, — сказал Матвеев, слова которого цитирует «Интерфакс».

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