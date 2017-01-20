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Ученые рассказали, что заставляет людей следить за своими «бывшими» через соцсети
Весь мир

Ученые рассказали, что заставляет людей следить за своими «бывшими» через соцсети

Сегодня 4:21
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Ученые рассказали, что заставляет людей следить за своими «бывшими» через соцсети

Нью-Йорк, 20 января. Группа ученых из Соединенных Штатов Америки провела множество исследований, целью которых было выяснить, что именно заставляет людей после расставания продолжать следить за жизнью своих «бывших» через социальные сети. Об этом сообщают местные СМИ.

Оказывается, как удалось выяснить исследователям, происходит этого из-за того, что чувство привязанности к человеку после расставания с ним проходит не сразу. Поэтому многие еще на протяжении нескольких лет после разрыва отношений могут чувствовать связь со своим бывшим партнером и проверять его или ее страницу в социальной сети, чтобы таким образом узнавать о новых событиях в жизни. 

Треть добровольцев, которые приняли участие в этом эксперименте, признались в том, что посещают страницы своих «бывших» для того, чтобы узнать о том, чем они занимаются. А вот 10% испытуемых заявили, что  заходят на страницы своих бывших партнеров по пять раз в сутки. 

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Ксения Бекетова
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