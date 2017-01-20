Гражданин Казахстана в суде США признался в поддержке ИГ

Нью-Йорк, 20 января. Проживающий в США гражданин Казахстана признался в сговоре с гражданами Узбекистана с целью поддержки ИГИЛ (организация запрещена в РФ).

Следствие подозревает 21-летнего Ахрора Сайдахметова в попытках оказать представителями ИГИЛ материальную поддержку, а также в подстрекательстве других людей к участию в боевых действиях на стороне «Исламского государства». Также Сайдахметова подозревают в намерении присоединиться к воюющим в Сирии террористам или, если отправиться на Ближний Восток не получится, совершить террористическую атаку на территории США.

По данным прокуратуры США, Ахрор Сайдахметов вступил в сговор с четырьмя проживающими в Нью-Йорке выходцами из Узбекистана, которым ранее предъявили аналогичные же обвинения.