Высокий код авиаопасности введен на Камчатке из-за выброса пепла из вулкана Эбеко

Петропавловск-Камчатский, 20 января. Так называемый оранжевый код авиационной опасности введен на Камчатском полуострове из-за выброса пепла из вулкана Эбеко. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения KVERT, вулкан, который расположен на севере острова Парамушир, выбросил столб пепла на высоту 2 километра. В связи с этим вулкану присвоен оранжевый код авиационной опасности.

К слову, оранжевый, или высокий код авиаопасности предшествует красному, или самому высокому уровню. Это означает, что вулкан в любой момент времени может произвести выбросы, которые станут опасными для полетов самолетов.

