Шойгу начнет утро в Екатеринбурге с возложения цветов к памятнику Жукова

Екатеринбург, 20 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург, где вскоре должен возложить цветы к памятнику маршалу Жукову.

Визит главы Минобороны РФ начался на день раньше, чем было запланировано, — сообщает ura.ru.

Источник уточняет, что информация о прибытии Сергея Шойгу на Урал еще не подтверждена в официальном порядке.

Уже во второй половине дня министр обороны РФ отправится в Казань, — пишет ura.ru.

Ранее Сергей Шойгу потребовал, чтобы комнаты отдыха военнослужащих были оснащены доступом к интернету.