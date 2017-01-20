Шойгу начнет утро в Екатеринбурге с возложения цветов к памятнику Жукова

Екатеринбург, 20 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург, где вскоре должен возложить цветы к памятнику маршалу Жукову.
Визит главы Минобороны РФ начался на день раньше, чем было запланировано, — сообщает ura.ru.
Источник уточняет, что информация о прибытии Сергея Шойгу на Урал еще не подтверждена в официальном порядке.
Уже во второй половине дня министр обороны РФ отправится в Казань, — пишет ura.ru.
Ранее Сергей Шойгу потребовал, чтобы комнаты отдыха военнослужащих были оснащены доступом к интернету.