FAN-TV Лента новостей
Шойгу начнет утро в Екатеринбурге с возложения цветов к памятнику Жукова
Россия

Шойгу начнет утро в Екатеринбурге с возложения цветов к памятнику Жукова

Сегодня 4:11
62

Шойгу начнет утро в Екатеринбурге с возложения цветов к памятнику Жукова

Екатеринбург, 20 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Екатеринбург, где вскоре должен возложить цветы к памятнику маршалу Жукову.

Визит главы Минобороны РФ начался на день раньше, чем было запланировано, — сообщает ura.ru.

Источник уточняет, что информация о прибытии Сергея Шойгу на Урал еще не подтверждена в официальном порядке.

Уже во второй половине дня министр обороны РФ отправится в Казань, — пишет ura.ru.

Ранее Сергей Шойгу потребовал, чтобы комнаты отдыха военнослужащих были оснащены доступом к интернету.

комментарии
Сергей Свазовский
#сергей шойгу
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Вчера 22:30
636

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Вчера 22:00
154

Как сражается Дейр-эз-Зор: перед лицом смерти оборонять базу и город вышли все

Вчера 21:49
1103

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Вчера 20:50
240

Инаугурация Трампа: где и когда смотреть, полная программа, сколько стоит билет

Вчера 20:40
1340
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Песков рассказал о хакерских атаках на Россию из США, Германии и Великобритании

4:39

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморье готовятся к выходам в море

4:34

С головой в работу: Трамп подпишет первые указы в день инаугурации

4:28

Ученые рассказали, что заставляет людей следить за своими «бывшими» через соцсети

4:21

Гражданин Казахстана в суде США признался в поддержке ИГ

4:19

Высокий код авиаопасности введен на Камчатке из-за выброса пепла из вулкана Эбеко

4:16

Шойгу начнет утро в Екатеринбурге с возложения цветов к памятнику Жукова

4:11

Трамп назначил 17 человек в свою будущую администрацию

4:01

Звезда сериала «Твин Пикс» скончался в США

3:58

Пентагон передал ОАЭ последнего гражданина России из Гуантанамо

3:45

Браконьеры пытались вывезти с Камчатки редкого сокола стоимостью $200 тысяч

3:43

Трамп на концерте признался в любви, пообещав США рабочие места и великую армию

3:39
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Песков рассказал о хакерских атаках на Россию из США, Германии и Великобритании
Читать
Закрыть