Трамп назначил 17 человек в свою будущую администрацию

Вашингтон, 20 января. Менее чем за сутки до церемонии инаугурации штаб Дональда Трампа объявил о назначении на должности в будущей администрации президента сразу 17 человек.

Штаб избранного президента США объявил о второй волне назначений сотрудников в будущем аппарате Белого дома. Среди прочих должности в администрации президента получили Сара Хакаби Сандерс, которой досталось место первого заместителя пресс-секретаря Белого дома и Стефанни Гришэм и Линдси Уолтерс, назначенные заместителями в том же ведомстве. Пост директора по связям с общественностью и должность специального помощника Дональда Трампа получила Хелен Агирре Ферре.