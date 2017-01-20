Звезда сериала «Твин Пикс» скончался в США

Лос-Анджелес, 20 января. Из Лос-Анджелеса, что в американском штате Калифорния, в ночь на пятницу, 20 января, пришло печальное известие о смерти знаменитого 61-летнего актера Мигеля Феррера, запомнившегося всем по роли агента ФБР в популярном сериале «Твин Пикс». Об этом, как сообщают местные СМИ, рассказал агент покойного Скот Геммилл.

Также сообщается, что звезда Голливуда Джордж Клуни, который приходится Ферреру двоюродным братом, рассказал о том, что причиной смерти актера стало онкологическое заболевание.

Сообщается, что он скончался в четверг, 19 января у себя дома в Лос-Анджелесе, что в американском штате Калифорния. О месте и времени похорон пока не сообщается.

Известность Ферреру принесло участие в популярных сериалах, таких как «C.S.I. Место преступления», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Обмани меня», «Медиум», «Байки из склепа» и другие. Одна из самых известных его ролей — агент ФБР Альберт Розенфельд в культовом многосерийном фильме режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», премьера нового сезона которого состоится уже 21 мая.

