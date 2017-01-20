Браконьеры пытались вывезти с Камчатки редкого сокола стоимостью $200 тысяч

Петропавловск-Камчатский, 20 января. Сотрудники ФСБ изъяли у группы браконьеров кречета редкого светлого окраса, стоимость которого может достигать 200 тысяч долларов. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали группу браконьеров во время передачи самки кречета редкого окраса курьеру. Для отправки за пределы региона птицу накачали транквилизаторами и упаковали в дорожную сумку. Сообщается, что кречеты редкого окраса высоко ценятся в странах Ближнего Востока, поэтому не исключено, что браконьеры могли поймать птицу под конкретный заказ.

«Стоимость подобной особи на рынках арабских государств может превышать 200 тысяч долларов. Предположительно, птица была поймана на севере полуострова для конкретного заказчика», — говорится в сообщении управления ФСБ по Камчатскому краю.

В данный момент спасенную самку кречета отправили на реабилитацию, после которой ее выпустят на волю. Четверо поймавших ее браконьеров задержаны, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.