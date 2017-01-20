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Пентагон передал ОАЭ последнего гражданина России из Гуантанамо

20 Января 2017 03:45
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Пентагон передал ОАЭ последнего гражданина России из Гуантанамо

Вашингтон, 20 января. Власти США передали ОАЭ Равиля Мингазова — последнего россиянина, содержавшегося в тюрьме Гуантанамо. Об этом сообщает американское военное ведомство.

Уточняется, что вместе с Мингазовым были освобождены еще двое заключенных. Пентагон и ОАЭ согласовали, что передача будет осуществлена под надежной охраной с соблюдением принципа гуманности.

Следует отметить, что Мингазов содержался в Гуантанамо 14 лет, хотя официально обвинения не были ему предъявлены.

Ранее Дональд Трамп выступил против освобождения из Гуантанамо «опасных людей».

Сергей Свазовский

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