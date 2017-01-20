FAN-TV Лента новостей
Трамп на концерте признался в любви, пообещав США рабочие места и великую армию
Весь мир

Трамп на концерте признался в любви, пообещав США рабочие места и великую армию

Сегодня 3:39
40

Трамп на концерте признался в любви, пообещав США рабочие места и великую армию

Вашингтон, 20 января. Избранный глава американского государства Дональд Трамп в пятницу принял участие в концерте Make America Great Again, который посвящен его предстоящей инаугурации. Мероприятие проходит возле мемориала Линкольна, что в самом центре Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая с речью перед американцами, Трамп заявил, что «надо объединить нашу страну и сделать ее снова великой для всех». Он также отметил, что еще 18 месяцев назад никто не знал, а у кого-то было ощущение, но никто не знал, что именно происходит в стране. 

«У нас были 10, 20, 30 тысяч человек на встречах. Не было свободных мест. В последний месяц кампании мы знали, что происходит нечто особенное», — заявил избранный лидер, поблагодарив свою семью и свою любимую жену Меланью за постоянную поддержку во время избирательной кампании.

Кроме того в своей речи Дональд Трамп пообещал жителям страны изменения, а также добавил, что будет вести борьбу за то, чтобы вернуть им рабочие места и создать в стране великую армию.

«Я обещаю, что в стране произойдет множество изменений. Мы увидимся с вами завтра. И мне будет всё равно, будет красиво или будет идти бешеный дождь. Уверен, что будет красиво. Вы все будете приветствовать меня, а я вас, потому что то, что мы сделали, это просто невероятно. Я люблю вас всех. И мы должны сделать нашу страну снова великой, — закончил такими словами свою речь избранный лидер США.

Напомним, что уже в пятницу, 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа. 

Утром Трамп вместе с семьёй отправится на службу в церковь, а после этого вместе с вице-президентом Майком Пенсом и членами семьи политик отправится в Белый дом, где его будут принимать Барак и Мишель Обама. После этого политики и их семьи отправятся к Капитолию, где Трамп уже выступит с инаугурационной речью.
 

комментарии
Ксения Бекетова
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Вчера 22:30
604

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Вчера 22:00
149

Как сражается Дейр-эз-Зор: перед лицом смерти оборонять базу и город вышли все

Вчера 21:49
1059

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Вчера 20:50
234

Инаугурация Трампа: где и когда смотреть, полная программа, сколько стоит билет

Вчера 20:40
1231
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Пентагон передал ОАЭ последнего гражданина России из Гуантанамо

3:45

Браконьеры пытались вывезти с Камчатки редкого сокола стоимостью $200 тысяч

3:43

Трамп на концерте признался в любви, пообещав США рабочие места и великую армию

3:39

Кандидат в президенты Франции предложил создать альтернативу НАТО

3:26

МИД Мексики подтвердил выдачу наркобарона Коротышки властям США

3:24

Неделя Памяти жертв Холокоста началась в России

3:08

Вооруженные силы ЭКОВАС приостановили военную операцию в Гамбии – СМИ

3:05

Сирия: Дамаск уведомил ООН об обнаружении массового захоронения солдат в Алеппо

3:05

Песков подтвердил, что ЛНР и ДНР получают гуманитарную помощь от России

2:40

Два моста в Лондоне перекрыли из-за бомбы

2:39

Минэкономразвития предложило укрупнить российские регионы

2:33

Сирия: Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»

2:19
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Пентагон передал ОАЭ последнего гражданина России из Гуантанамо
Читать
Закрыть