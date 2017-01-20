Трамп на концерте признался в любви, пообещав США рабочие места и великую армию

Вашингтон, 20 января. Избранный глава американского государства Дональд Трамп в пятницу принял участие в концерте Make America Great Again, который посвящен его предстоящей инаугурации. Мероприятие проходит возле мемориала Линкольна, что в самом центре Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая с речью перед американцами, Трамп заявил, что «надо объединить нашу страну и сделать ее снова великой для всех». Он также отметил, что еще 18 месяцев назад никто не знал, а у кого-то было ощущение, но никто не знал, что именно происходит в стране.

«У нас были 10, 20, 30 тысяч человек на встречах. Не было свободных мест. В последний месяц кампании мы знали, что происходит нечто особенное», — заявил избранный лидер, поблагодарив свою семью и свою любимую жену Меланью за постоянную поддержку во время избирательной кампании.

Кроме того в своей речи Дональд Трамп пообещал жителям страны изменения, а также добавил, что будет вести борьбу за то, чтобы вернуть им рабочие места и создать в стране великую армию.

«Я обещаю, что в стране произойдет множество изменений. Мы увидимся с вами завтра. И мне будет всё равно, будет красиво или будет идти бешеный дождь. Уверен, что будет красиво. Вы все будете приветствовать меня, а я вас, потому что то, что мы сделали, это просто невероятно. Я люблю вас всех. И мы должны сделать нашу страну снова великой, — закончил такими словами свою речь избранный лидер США.

Напомним, что уже в пятницу, 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа.

Утром Трамп вместе с семьёй отправится на службу в церковь, а после этого вместе с вице-президентом Майком Пенсом и членами семьи политик отправится в Белый дом, где его будут принимать Барак и Мишель Обама. После этого политики и их семьи отправятся к Капитолию, где Трамп уже выступит с инаугурационной речью.

