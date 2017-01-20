Кандидат в президенты Франции предложил создать альтернативу НАТО

Париж, 20 января. Кандидат в президенты Франции от Экологической партии Франсуа де Рюжи предрек неминуемый конец НАТО и предложил создать Европейский военный альянс. Предложение де Рюжи высказал входе дебатов перед праймериз в прямом эфире телеканала France2.

Входе дебатов кандидат от Экологической партии указал на то, что Европа оказалась между сильными державами: Россией и США, и предложил европейским лидерам проявить себя.

«И поэтому я предлагаю заменить НАТО европейским военным альянсом, поскольку НАТО в любом случае распадется, как заявил Дональд Трамп», — заявил Франсуа де Рюжи.

Напомним, несмотря на непростую ситуацию внутри альянса, НАТО продолжает активно сотрудничать с Украиной. Накануне стало известно, что Верховная рада одобрила допуск иностранных военных на территорию страны для участия в многонациональных учениях. Сообщается, что на Украину могут прибыть до 13 тысяч военнослужащих из США и других стран-участниц НАТО.