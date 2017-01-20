МИД Мексики подтвердил выдачу наркобарона Коротышки властям США

Мехико, 20 января. Министерство иностранных дел Мексики официально подтвердило факт выдачи американским властям наркобарона Хоакима Гусмана Лоэры, более известного под прозвищем Коротышка. Соответствующее заявление размещено на сайте мексиканского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что экстрадиция состоялась после того, как столичный апелляционный суд отклонил поданную Лоэре жалобу.

Господин Лоэра был передан властям США безотлагательно, - пишет Газета.ru.

Об экстрадиции мексиканского наркобарона стало известно накануне.