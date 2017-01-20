Неделя Памяти жертв Холокоста началась в России

Москва, 20 января. В эту пятницу в России начинается «Неделя Памяти» жертв Холокоста, которая приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста и 72-й годовщине освобождения Красной армией лагери смерти Освенцим.

Сообщается, что старт этому мероприятию будет дан открытием выставки в культурном центре при российском МИД в российской столице. Об этом рассказали в Российском еврейском конгрессе.

Сообщается, что в церемонии открытия выставки будут участвовать руководитель российского МИД Сергей Лавров, президент РЕК Юрий Каннер, послы и сотрудники посольств почти 30 стран, общественные деятели, бывшие узники гетто, а также школьники и учителя.

На выставке будут представлены более 70 уникальных фотоснимков, документов и рисунков, которые ранее хранились в архивах, музеях и фондах России, Украины, Франции, а также Швейцарии.

В конце января эту выставку покажут и в Совете Федерации. Мероприятие, в котором примет участие спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, станет окончанием «Недели Памяти».

Стоит отметить, что в нынешнем году мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста, пройдут во многих городах России. Там будут проведены мемориальные вечера, уроки памяти в школах, встречи с ветеранами на базе еврейских общин, а также церемония зажжения свечей.

А вот кульминацией «Недели Памяти» уже по сложившейся традиции станет мемориальный вечер, который пройдет 26 января в театре «Новая опера». В мероприятии примут участие высокопоставленные гости, дипломаты, известные общественные, религиозные и культурные деятели.