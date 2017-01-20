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Вооруженные силы ЭКОВАС приостановили военную операцию в Гамбии – СМИ
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Вооруженные силы ЭКОВАС приостановили военную операцию в Гамбии – СМИ

Сегодня 3:05
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Вооруженные силы ЭКОВАС приостановили военную операцию в Гамбии – СМИ

Москва, 20 января. Военная операция сил Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Гамбии приостановлена до пятницы, проигравшему выборы Яйя Джамме предлагают передать власть и покинуть страну. Об этом сообщает агентство Reuters.

Председатель комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза заявил, что проведение военной операции отложено до полудня пятницы. До указанного срока проигравший президентские выборы Яйя Джамме должен обеспечить мирную передачу власти своему приемнику Адаме Барроу и покинуть Гамбию.

Напомним, правивший страной с 1994 года Яйя Джамме в декабре 2016 года проиграл президентские выборы Адаме Барроу, однако его полномочия были продлены парламентом Гамбии. В ответ военные силы Нигерии и Сенегала объявили о начале военной операции, с целью обеспечения передачи власти новоизбранному президенту. Сам Борроу в настоящее время находится в здании посольства Гамбии в Сенегале.

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Алексей Громов
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