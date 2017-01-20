Сирия: Дамаск уведомил ООН об обнаружении массового захоронения солдат в Алеппо

Дамаск, 20 января. В одной из школ сирийского горда Алеппо были найдены тела 23 военнослужащих САР. Эта школа использовалась как штаб одним из вооруженных формирований, спонсируемых из-за рубежа. О страшной находке сообщил заместитель постоянного представителя Сирии при ООН Мунзер Мунзер сообщил Генсеку ООН.

В письме сирийского дипломата уточняется, что тела 20 из 23 погибших уже опознаны. Все они были военнослужащими сирийских правительственных войск.

Погибшие солдаты были обнаружены в штаб-квартире формирования «Фронт Леванта — бригада «Рассвет ислама», которое многие относят к числу так называемой «умеренной оппозиции, — отметил Мунзер.

Ранее жители Алеппо устроили митинг, чтобы поблагодарить военнослужащих сирийских правительственных войск и Российской Федерации.