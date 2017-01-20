Два моста в Лондоне перекрыли из-за бомбы

Лондон, 20 января. Лондонские стражи порядка полностью перекрыли для движения два центральных моста - Вестминстерский и Ватерлоо, которые являются самыми загруженными. Как сообщает издание Газета.ru со ссылкой на местные СМИ, причиной стала обнаруженная ранее неразорвавшаяся бомба времен Второй мировой войны.

В настоящее время в этих районах работают спецслужбы, которые проводят проверку.

Сообщается также, что в целях безопасности полицейские эвакуировали всех пассажиров, которые находились на станции метрополитена Вестминстер поскольку она расположена в непосредственной близости от здания парламента Лондона.

«Сейчас на месте и вокруг зоны перекрыты улицы, происходит оценка предмета», — заявили в свою очередь в Скотленд-Ярде.

Сообщается, что мосты и станция метро будут закрыты в течение всей ночи.