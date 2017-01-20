Москва, 20 января. Песков подтвердил, что ЛНР и ДНР получают гуманитарную помощь от России, но отметил, что называть ее финансированием некорректно.

Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос украинского журналиста об объемах финансирования Москвой Луганской и Донецкой народных республик. Дмитрий Песков отметил, что в отношении ЛНР и ДНР некорректно говорить о финансировании со стороны России, поскольку Москва лишь оказывает региону гуманитарную помощь.

Напомним, ситуация в Донбассе продолжает оставаться крайне напряженной, в том числе из-за осознанной позиции Киева. Сегодня стало известно, что постпред России при ОБСЕ обвинил власти Украины в отчаянном саботаже минских соглашений.