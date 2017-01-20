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Минэкономразвития предложило укрупнить российские регионы
Россия

Минэкономразвития предложило укрупнить российские регионы

Сегодня 2:33
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Минэкономразвития предложило укрупнить российские регионы

Москва, 20 января. Министерство экономического развития России предлагает создать макрорегионы. Эта инициатива содержится в проекте Стратегии пространственного развития России, который будет обсуждаться сегодня экспертами в Суздали.

Среди приоритетных регионов развития в РФ министерство предлагает выделить Дальний Восток, Арктическую зону, Северный Кавказ, Калининградскую область, Республику Крым и Севастополь.

Стратегия была разработана во исполнение федерального закона  «О стратегическом планировании в Российской Федерации», — уточняет газета «Известия».

Ранее глава Минэкономразвития выделил наиболее важные направления развития отечественной экономики.

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Сергей Свазовский
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