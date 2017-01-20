Сирия: Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»

Вашингтон, 19 января. ВВС США уничтожили Мохаммеда Хабиба Боссадуна аль-Туниси, который считается одним из лидеров «Аль-Каиды» (группировка запрещена в РФ). Об этом заявил глава пресс-службы Пентагона Питер Кук.

Кук сообщил, что аль-Туниси погиб 17 января в результате нанесенного Военно-воздушными силами США точечного удара. По данным Пентагона, погибший боевик мог быть причастен к планам террористов устроить террористические атаки на Западе. Сообщается также, что в Сирии аль-Туниси находился с 2014 года, до этого он некоторое время прожил в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, правительственные войска в Сирии отчаянно борются экстремистскими группировками на своей территории. Недавно стало известно, что силы Сирийской арабской армии в долине реки Вади-Барада ведут бои с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).