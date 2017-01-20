FAN-TV Лента новостей
Сирия: Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»
Новости Сирии

Сирия: Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»

Сегодня 2:19
62

Сирия: Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»

Вашингтон, 19 января. ВВС США уничтожили Мохаммеда Хабиба Боссадуна аль-Туниси, который считается одним из лидеров «Аль-Каиды» (группировка запрещена в РФ). Об этом заявил глава пресс-службы Пентагона Питер Кук.

Кук сообщил, что аль-Туниси погиб 17 января в результате нанесенного Военно-воздушными силами США точечного удара. По данным Пентагона, погибший боевик мог быть причастен к планам террористов устроить террористические атаки на Западе. Сообщается также, что в Сирии аль-Туниси находился с 2014 года, до этого он некоторое время прожил в Европе и на Ближнем Востоке.

Напомним, правительственные войска в Сирии отчаянно борются экстремистскими группировками на своей территории. Недавно стало известно, что силы Сирийской арабской армии в долине реки Вади-Барада ведут бои с группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 19 января 22.30: в Дамаске достигнуто новое соглашение, сирийская армия наступает на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Вчера 22:30
548

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Вчера 22:00
140

Как сражается Дейр-эз-Зор: перед лицом смерти оборонять базу и город вышли все

Вчера 21:49
981

Огонь из всех орудий: бойцы ДНР в ходе учений разгромили условного противника

Вчера 20:50
227

Инаугурация Трампа: где и когда смотреть, полная программа, сколько стоит билет

Вчера 20:40
1129
Показать еще
Прямая трансляция

По бездорожью – к Розовому озеру: триумфаторы гонок на «КамАЗах» вернулись в Россию. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: Пентагон заявил об уничтожении одного из лидеров «Аль-Каиды»

2:19

Минкульт РФ хочет расширить доступ инвалидов к свободному чтению

2:14

Донбасс: постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в отчаянном саботаже минского процесса

2:12

Президент без кабинета: демократы пока блокируют все кандидатуры Трампа

2:08

Американский бомбардировщик нашли под Сочи

1:48

Обама попрощался с американцами еще и специальным письмом

1:38

МО РФ: Разработка гиперзвукового оружия для использования в плазме — необходимость

1:23

Собака Керри поддержала хозяина на последнем брифинге в Госдепе

1:06

Курильщиц в России стало меньше

0:59

Шойгу проверит модернизацию Ту-160 и Ту-22М3 в ходе поездки в ЦВО

0:52

Предполагаемый убийца исполнительницы «Ламбады» задержан в Бразилии

0:42

Донбасс: Балакин отреагировал на слова Авакова о выходе на границу с РФ

0:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Минкульт РФ хочет расширить доступ инвалидов к свободному чтению
Читать
Закрыть