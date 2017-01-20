Минкульт РФ хочет расширить доступ инвалидов к свободному чтению

Москва, 20 января. В российском министерстве культуры выступили с предложением расширить доступ людей с ограниченными возможностями в нашей стране к свободному чтению. Стоит при этом отметить, что на сегодняшний день, согласно Гражданскому кодексу, можно без согласия правообладателей издавать книги шрифтом Брайля и выпускать аудиокниги для незрячих людей в специальном защищенном от копирования формате. Об этом пишет газета «Известия».

В Минкульте добавили, что они также собираются дать доступ к свободному чтению еще и зрячим инвалидам, которые не могут взять в руки книгу. А также расширить ассортимент свободно распространяемых форматов. Однако у правообладателей такая идея совсем не вызвала энтузиазма.

Отметим, что российское ведомство обнародовало законопроект о ратификации Россией Марракешского договора 2013 года. Согласному этому документу, должен быть значительно упрощен доступ к литературе для инвалидов по слуху или по зрению. Сообщается, что от имени России свою подпись на этом документе поставил Борис Симонов, который в те временя занимал должность руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

На сегодняшний день согласно статье 1274 Гражданского кодекса можно без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения копировать книги «в форматах, предназначенных исключительно для использования слепыми и слабовидящими (рельефно-точечным шрифтом и другими специальными способами)». Другие специальные способы перечислены в постановлении правительства от 23 января 2016 года.

Это, например, аудиокниги для «тифлоплееров» — устройств для слабовидящих пользователей с крупными кнопками и без экранов, которые защищены от копирования. Или дисплеи Брайля, который переводит компьютерный текст в рельефную запись. В министерстве культуры выступили с предложением расширить ассортимент форматов и круг их легальных пользователей.

В свою очередь президент Всероссийского общества слепых Александр Неумывакин отметил, что книги, которые напечатаны шрифтом Брайля, сейчас стали менее популярны.

