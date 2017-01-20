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Президент без кабинета: демократы пока блокируют все кандидатуры Трампа
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Президент без кабинета: демократы пока блокируют все кандидатуры Трампа

Сегодня 2:08
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Президент без кабинета: демократы пока блокируют все кандидатуры Трампа

Вашингтон, 20 января. Сенаторы от демократической партии США блокируют все кандидатуры, представленные Дональдом Трампом на должности министров.

Хотя инаугурация миллиардера должна состояться уже сегодня, 20 января, Трампу не удалось согласовать с Сенатом ни одного министра.

Подобная ситуация весьма не характерна для США. Например, предшественнику Трампа, Бараку Обаме, до инаугурации удалось заручиться поддержкой по семи членам правительства.

Отсутствие сформированного кабинета министров может стать серьезным препятствием в первые месяцы работы Трампа, — считает газета «Известия».

Ранее сообщалось, что именно команда Дональда Трампа примет решение об участии США в переговорах по Сирии, которые должны пройти в Астане.

комментарии
Сергей Свазовский
#дональд трамп
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