Американский бомбардировщик нашли под Сочи

Сочи, 20 января. Американский бомбардировщик «Бостон» Б-3 времен Второй Мировой войны был обнаружен в ходе поисков Ту-154.

По имеющейся информации, самолет состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП). Он разбился, когда взлетал с адлерского аэродрома в 1942 году. Один из двигателей воздушного судна уже поднят на поверхность.

Специалистам предстоит достоверно установить его принадлежность и обстоятельства крушения, — сообщает «Интерфакс».

Ранее на месте падения Ту-154 нашли немецкий самолет, а также три авиабомбы.