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Обама попрощался с американцами еще и специальным письмом
Весь мир

Обама попрощался с американцами еще и специальным письмом

Сегодня 1:38
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Обама попрощался с американцами еще и специальным письмом

Вашингтон, 20 января. Уходящий глава американского государства Барак Обама попрощался в четверг с жителями США прощальным письмом, в тексте которого он в очередной раз поблагодарил за честь быть их 44-м президентом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на местные СМИ.

«Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня более хорошим президентом и более хорошим человеком», — говорится в тексте его письма.

Американский лидер также отметил, что на протяжении всех восьми лет его президентства граждане США являлись «источником доброты, жизнестойкости и надежды», из которого он «черпал свои силы».

Он также заявил народу, что «Америка – это не проект одного человека».

«Самое могущественное слово в нашей демократии — это слово «Мы». «Мы — народ». «Мы справимся», — еще раз заявил Обама.

В конце своего послания уходящий президент сказал слова, которые когда-то стали слоганом его предвыборной кампании: «Да, мы можем».
 

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Ксения Бекетова
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Американский бомбардировщик нашли под Сочи
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