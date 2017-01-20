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Донбасс: постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в отчаянном саботаже минского процесса

20 Января 2017 02:12
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Донбасс: постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в отчаянном саботаже минского процесса

Вена, 20 января. Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Балакин обвинил режим в Киеве в сознательном торможении минского процесса и в препятствовании полномасштабному обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц.

Дмитрий Балакин, выступая на заседании постоянного совета ОБСЕ, ссылаясь на итоги первого в наступившем году заседания Контактной группы, заявил, что киевские власти взяли твердый курс «на саботаж или, как минимум, торможение минского процесса».

Баланкин напомнил, что накануне Нового года ВСУ пытались осуществить вооруженный прорыв к Дебальцево — и это подтвердила специальная мониторинговая миссии ОБСЕ на Украине.

Уже в наступившем году миссия зафиксировала перенос позиций ВСУ  на километр вперед в районе Светлодарска, захват населенного пункта Новолуганское, ввод тяжелой техники под Калиновку, размещение огневых позиций в населенном пункте Возрождение.

Кроме того, как сообщает РИА Новости, также ссылаясь на данные мониторинговой миссии ОБСЕ, Балакин подчеркнул, что Киев снова оттягивает начало разведения сил и средств в станице Луганской.

И, наконец, на гуманитарном направлении в Киеве «отчаянно препятствуют полномасштабному обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц».

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