Москва, 20 января. В министерстве обороны Российской Федерации считают необходимым разработку принципиально нового гиперзвукового оружия, которое будет использоваться в плазме. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Борисов отметил, что уже в ближайшее время гиперзвуковое оружие будет использоваться в принципиально иной среде — плазме.

Эти разработки совершенно необходимы России в контексте очередного витка научно-технической революции, — сказал Борисов.

В министерстве обороны РФ также уделяют особое внимание развитию лазерных и электромагнитных вооружений.

О разработке нового гиперзвукового оружия в Минобороны РФ сообщили накануне.