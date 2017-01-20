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МО РФ: Разработка гиперзвукового оружия для использования в плазме — необходимость
Россия

МО РФ: Разработка гиперзвукового оружия для использования в плазме — необходимость

Сегодня 1:23
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МО РФ: Разработка гиперзвукового оружия для использования в плазме — необходимость

Москва, 20 января. В министерстве обороны Российской Федерации считают необходимым разработку принципиально нового гиперзвукового оружия, которое будет использоваться в плазме. Соответствующее заявление сделал заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

Борисов отметил, что уже в ближайшее время гиперзвуковое оружие будет использоваться в принципиально иной среде — плазме.

Эти разработки совершенно необходимы России в контексте очередного витка научно-технической революции,  — сказал Борисов.

В министерстве обороны РФ также уделяют особое внимание развитию лазерных и электромагнитных вооружений.

О разработке нового гиперзвукового оружия в Минобороны РФ сообщили накануне.

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Сергей Свазовский
#юрий борисов
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