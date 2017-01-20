Собака Керри поддержала хозяина на последнем брифинге в Госдепе

Вашингтон, 20 января. Уходящий госсекретарь Соединенных Штатов Америки в четверг провел свой последний брифинг. К удивлению большинства на мероприятие он пришел со своим любимым псом по кличке Бен Франклин, который видимо, решил поддержать хозяина в такой важный день. Об этом сообщают местные СМИ.

Начиная свое выступление, госсекретарь пообещал, что Бен Франклин будет вести себя хорошо, однако питомец наотрез отказывался садиться, но потом Керри все-таки удалось уговорить его сделать это.

Журналисты же в свою очередь не упустили возможность и стали шутить, что пес перестал слушаться Керри, поскольку тот уже уходит с поста госсекретаря.

Отметим, что любимого питомца уходящего американского госсекретаря зовут Бен Франклин, он назван в честь одного из отцов-основателей США Бенджамина Франклина.

В своем выступлении Керри поблагодарил журналистов за освещение деятельности госдепартамента, знания и приверженность ценностям свободы слова.

