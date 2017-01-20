Курильщиц в России стало меньше

Москва, 20 января. Количество курящих мужчин в четыре раза превысило количество курящих женщин в России. Такие данные обнародовал Росстат.

Уточняется, что гендерный разрыв сред курильщиков на протяжении последних лет вырос на два процента. Представители сильного пола, как правило, осваивают вредную привычку в более юном возрасте, в то время как женщины чаще начинают курить после 30 лет.

Специалисты полагают, что мальчики стремятся доказать свою «взрослость». А вот женщины после 30 лет часто пытаются таким способом стать органичной частью коллектива после декрета, - уточняет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что реклама гамбургеров и газированной воды может быть приравнена к сигаретам на отечественном телевидении.