Предполагаемый убийца исполнительницы «Ламбады» задержан в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 20 января. Сотрудникам правоохранительных органов Бразилии удалось задержать мужчину, который подозревается в жестоком убийстве известной певицы Лоалвы Браз, которая прославилась на весь мир в конце 1980-х годов благодаря знаменитому хиту «Ламбада». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Как удалось выяснить полицейским, задержанный 23-летний Уолас Виейра ранее являлся сотрудником гостиницы, которая принадлежала бразильской певице, но был уволен. Мужчина уже признался в убийстве и на следственном эксперименте показал, как совершал его.По версии следствия, Виейра убил Браз из мести.

Кроме того правоохранители сообщили, что в четверг утром, 19 января, в гостиницу, в которой жила певица, проникли по меньшей мере двое преступников. Сотрудники гостиницы слышали крики, но не смогли помочь певице. Преступники похитили женщину и увезли на автомобиле. Позже ее обгоревшее тело было найдено в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.

