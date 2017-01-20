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Предполагаемый убийца исполнительницы «Ламбады» задержан в Бразилии
Весь мир

Предполагаемый убийца исполнительницы «Ламбады» задержан в Бразилии

Сегодня 0:42
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Предполагаемый убийца исполнительницы «Ламбады» задержан в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 20 января. Сотрудникам правоохранительных органов Бразилии удалось задержать мужчину, который подозревается в жестоком убийстве известной певицы Лоалвы Браз, которая прославилась на весь мир в конце 1980-х годов благодаря знаменитому хиту «Ламбада». Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Как удалось выяснить полицейским, задержанный 23-летний Уолас Виейра ранее являлся сотрудником гостиницы, которая принадлежала бразильской певице, но был уволен. Мужчина уже признался в убийстве и на следственном эксперименте показал, как совершал его.По версии следствия, Виейра убил Браз из мести.

Кроме того правоохранители сообщили, что в четверг утром, 19 января, в гостиницу, в которой жила певица, проникли по меньшей мере двое преступников. Сотрудники гостиницы слышали крики, но не смогли помочь певице. Преступники похитили женщину и увезли на автомобиле. Позже ее обгоревшее тело было найдено в муниципалитете Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро.
 

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Ксения Бекетова
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