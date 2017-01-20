Донбасс: Балакин отреагировал на слова Авакова о выходе на границу с РФ

Москва, 20 января. Заявление главы украинского МВД Арсена Авакова о необходимости готовиться к выходу на границу с Россией и «деоккупации Донбасса» подрывает перспективы мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Такое мнение выразил заместитель постпреда России при ОБСЕ Дмитрий Балакин.

Балакин отметил, что заявление главы МВД Украины Арсена Авакова едва ли соответствует алгоритму, заложенному в минских соглашениях для возвращения контроля Украины над границей.

Подобные заявления лишь нагнетают воинственную риторику, создавая проблемы для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, - считает Балакин.

Ранее Арсен Аваков анонсировал план, направленный на «деоккупацию» Донасса и Крыма.