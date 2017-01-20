ЧП в аэропорту Нью-Йорка: пассажирский самолет протаранил топливозаправщик

Нью-Йорк, 20 января. В воздушной гавани Ла- Гуардиа, которая находится в Нью-Йорке, в четверг произошло ЧП с пассажирским самолетом. Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, воздушное судно, на борту которого находились 129 пассажиров сильно задел крылом топливозаправщик.

Сообщается, что ЧП произошло с лайнером, который должен был лететь в Денвер, что в американском штате Огайо. Как выяснилось, выполняя движение назад от посадочного «рукава» пилот не рассчитал траекторию и задел крылом топливозаправщик.

В результате инцидента пассажиров пришлось пересаживать в другой самолет. Они вылетели с опозданием в 90 минут от графика.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших в этом ЧП.

Как выяснилось, это уже второй схожий инцидент в Ла- Гуардии за три последних дня.