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Шойгу проверит модернизацию Ту-160 и Ту-22М3 в ходе поездки в ЦВО
Россия

Шойгу проверит модернизацию Ту-160 и Ту-22М3 в ходе поездки в ЦВО

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Шойгу проверит модернизацию Ту-160 и Ту-22М3 в ходе поездки в ЦВО

Москва, 20 января. Сергей Шойгу, в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа, намерен проверить, как на авиационном заводе имени Горбунова модернизируют стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В ходе рабочей поездки по регионам, в которых дислоцированы войска ЦВО, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, генерал армии Шойгу лично заслушает отчет о строительстве объектов боевой подготовки и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверит выполнение гособоронзаказа по изготовлению беспилотников «Форпост» Уральским заводом гражданской авиации, и проинспектирует обслуживание стратегических ракетоносцев Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack ) и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire).  

Напомним, в России Ту-160 называют «Белым лебедем» — за изумительную красоту линий стратегического ракетоносца, а Ту-22М3  — в нынешней модификации — военные специалисты  называют машиной, которая также вносит свой неоспоримый вклад в подавляющее превосходство российской стратегической дальней авиации.

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Алексей Громов
#шойгу #ту-160 #ту-22м3 #blackjack #backfire
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