Шойгу проверит модернизацию Ту-160 и Ту-22М3 в ходе поездки в ЦВО

Москва, 20 января. Сергей Шойгу, в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа, намерен проверить, как на авиационном заводе имени Горбунова модернизируют стратегические ракетоносцы Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

В ходе рабочей поездки по регионам, в которых дислоцированы войска ЦВО, как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, генерал армии Шойгу лично заслушает отчет о строительстве объектов боевой подготовки и социальной инфраструктуры в Центральной Сибири, проверит выполнение гособоронзаказа по изготовлению беспилотников «Форпост» Уральским заводом гражданской авиации, и проинспектирует обслуживание стратегических ракетоносцев Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack ) и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire).

Напомним, в России Ту-160 называют «Белым лебедем» — за изумительную красоту линий стратегического ракетоносца, а Ту-22М3 — в нынешней модификации — военные специалисты называют машиной, которая также вносит свой неоспоримый вклад в подавляющее превосходство российской стратегической дальней авиации.