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Мир переживает из-за трагической гибели исполнительницы знаменитой «Ламбады» в Бразилии
Весь мир

Мир переживает из-за трагической гибели исполнительницы знаменитой «Ламбады» в Бразилии

Вчера 23:57
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Мир переживает из-за трагической гибели исполнительницы знаменитой «Ламбады» в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 19 января. Страшная новость, потрясшая весь мир, пришла в четверг из Бразилии. Там было обнаружено обгоревшее тело известной певицы Лоалвы Браз, которая получила известность в конце 1980-х годов благодаря знаменитому хиту «Ламбада». Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Как стало известно, в четверг, 19 января, в одну из пожарных частей Бразилии поступило сообщение о том, что в прибрежной зоне штата Рио-де-Жанейро горит легковой автомобиль. Прибывшие на место пожарные обнаружили объятую пламенем машину и сразу принялись ее тушить. Когда возгорание было ликвидировано, спасатели вытащили из авто обгоревшее тело Браз. 

Сообщается также, что в результате инцидента огонь повредил стоящий рядом дом. В настоящее время бразильская полиция выясняет причины возгорания. 

Как стало известно, основной версией произошедшего правоохранители считают убийство. Незадолго до гибели Лоалвы в ее доме видели незнакомых соседям людей.

Эта страшная новость потрясла весь мир. Многие люди выросли на знаменитом хите «Ламбада», да и до сих пор, наверное, нет такого человека, кто хотя бы раз не слышал эту песню.

В настоящее время в Сети появились уже тысячи комментариев от пользователей, которые скорбят из-за смерти Лоалвы Браз.

«Я не люблю, когда говорят что-то про Латинскую Америку и иногда исключают Бразилию, мы братья все, язык лучше матери, Привет из Колумбии», — написал один пользователей.

«Эта песня и песня Brasil был хитом в Индии», — пишет житель Индии, где также скорбят из-за утраты певицы.

«Ах, как я люблю эту песню! Как я рад, но в то же время, мне хочется плакать!! Смешанные чувства! Я закрываю глаза, и переносит меня в место, куда- то очень далеко», — написал еще один пользователь Сети.

«РИП !! Уважение из Греции !! Я всегда использовал эту песню во всех карнавалах в 1990-х годах», — делится житель Греции.

«К сожалению, певица эта удивительная была убита сегодня 19/01/2017 в Saquarema в Бразилии, ее тело было найдено в автомобиле. Очень грустно», — пишет еще один, шокированной этой новостью пользователь Интернета.

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Ксения Бекетова
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