Песков: России крайне необходимы хорошие отношения с США

Москва, 19 января. Для решения существующих в мире проблем России крайне необходимы хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для телеканала Би-би-си.

По его словам, Россия не может разрешить проблемы, угрожающие безопасности государства без должного уровня взаимодействия с США.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в этом направлении многое будет зависеть от администрации Дональда Трампа.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что у России и Дональда Трампа нет скрытых контактов.