Госдеп получил приглашение на встречу в Астане, решение за Трампом

Вашингтон, 19 января. Государственный департамент США получил приглашение РФ на встречу в Астане по вопросам мирного урегулирования в Сирии. Решение об участии США примет штаб будущего президента США Дональда Трампа. Об этом заявил представитель Госдепа Джон Кирби на встрече с журналистами.

Кирби подтвердил, что приглашение от России действительно было получено. Однако решение об участии Соединенных Штатов в переговорах в столице Казахстана к настоящему моменту не принято.

Это предстоит сделать команде Дональда Трампа, — заключил Кирби.

Ранее стало известно, что США могут признать формирование «Братья мусульмане» террористической организацией.