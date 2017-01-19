Улицы возле Белого дома перекрыли из-за подозрительного пакета

Вашингтон, 19 января. В Вашингтоне в эти минуты сотрудники правоохранительных органов перекрыли некоторые улицы, расположенные возле Белого дома. Причиной стал обнаруженный подозрительный пакет. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию штата.

Правоохранители предупреждают всех водителей о том, что в эти минуты перекрыты улицы Эйч-стрит на участке между 14-й и 15-й авеню. В настоящее время стражи порядка проводят расследование. На месте работают саперы, которые исследуют подозрительный предмет.