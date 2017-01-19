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Медведев назвал главную ошибку Обамы и его команды
Россия

Медведев назвал главную ошибку Обамы и его команды

Вчера 23:42
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Медведев назвал главную ошибку Обамы и его команды

Москва, 19 января. Дмитрий Медведев считает, что к концу второго президентского срока Барака Обамы отношения между Россией и США деградировали из-за недостаточной ответственности администрации уходящего президента.

Глава правительства России на своей странице в Facebook выразил надежду на то, что с приходом новой команды в Белый дом отношения между РФ и США начнут выстраиваться «с позиции разума».

Дмитрий Медведев напомнил: «Всем известно, что США всегда старались «рулить» практически всеми мировыми процессами, беззастенчиво вмешивались во внутренние дела самых разных стран». И заявил, что США должны были учитывать, что Россия  — не «банановая республика».

 

 

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Алексей Громов
#россия #сша #обама #медведев #белый дом
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