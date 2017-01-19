В Бразилии потерпел крушение самолет с членом верховного суда на борту

Рио-де-Жанейро, 19 января. Легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от острова Раса рядом со штатом Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом сообщило Globo.

В результате происшествия погиб член федерального верховного суда страны Теори Завацки. По имеющейся информации, на борту самолета находилось не менее трех человек, пишет Газета.ru.

Одному из членов экипажа удалось выжить. Его нашли недалеко от места падения воздушного судна.

Известно, что разбившийся самолет принадлежал бизнесмену Карлосу Альберто Фильгерасу, владеющему серией отелей в Сан-Паулу.

Ранее сообщалось о крушении самолета в Мексике.