Ассанж подтвердил, что готов к экстрадиции в США

Москва, 19 января. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что готов к экстрадиции в США при условии соблюдения его прав. Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции.

Стоит напомнить, что ранее Ассанж дал свое согласие на экстрадицию в США в обмен на помилование Челси Мэннинга, однако 17 января Обама смягчил приговор Мэннингу и тот будет освобожден из-под стражи в мае 2017 года, отсидев семь лет вместо 35-летнего срока.

«Я не отказываюсь от своих заявлений, включая предложение поехать в США, если Челси Мэннинг выйдет в мае. У нас еще много времени для обсуждения этого вопроса», — заявил Ассанж.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство решением Барака Обамы смягчить приговор информатору WikiLeaks Челси Мэннингу.